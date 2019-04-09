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В Украину прибыло новейшее вооружение из США: первые фото

5.1тЧитать материал на украинском

В Украину прибыла новейшая военная техника из США – 35 внедорожников Humvee и 175 тонн вооружения.

Об этом сообщил в Facebook волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. Он также опубликовал подтверждающие фото. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что вооружение было доставлено мальтийским cудном Sea Amason Valetta 9104263. По данным портала Marinetraffic, корабль прибыл в порт Одессы в 07:25 9 апреля.

Новости
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В Украину прибыло новейшее вооружение из США: первые фото

facebook.com/myroslavhai

В Украину прибыло новейшее вооружение из США: первые фото

facebook.com/myroslavhai

В Украину прибыло новейшее вооружение из США: первые фото

Скриншот

Humvee – американский армейский вседорожник, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

Humvee

Humvee

Ветерани.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оборонительного вооружения из США и стран НАТО, в том числе дополнительных комплексов летального оружия.

Недавно в Соединенных Штатах предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе американского посольства отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов.

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Тема
вооружения
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Интересно
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Флажки на хамерах совсем не дауновские?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Вислоухие, а как там пара ваших новейших линкоров, подареных хозяевами поживает?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Новейшие раритетные Humvee )) Ничего удивительного для страны лидера по потреблению секонд хэнда.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Борисс Робот, прежде чем хвастаться хозяйским писюном, набери в любом поисковике "Хамер - Тигр сравнение". Любимого рагульего лакомства, гавна, хватит тебя накормить, не переживай.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Xoзяин Xoxлов, да... до телег рассейского военавтопрома им однозначно далеко... шлак... а вот вылепленные из говна машины для армии мокостана, это да...
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