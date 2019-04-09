В Украину прибыло новейшее вооружение из США: первые фото

В Украину прибыла новейшая военная техника из США – 35 внедорожников Humvee и 175 тонн вооружения.

Об этом сообщил в Facebook волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. Он также опубликовал подтверждающие фото. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что вооружение было доставлено мальтийским cудном Sea Amason Valetta 9104263. По данным портала Marinetraffic, корабль прибыл в порт Одессы в 07:25 9 апреля.

Новости США передадут Украине вооружение для обороны на Черном море

facebook.com/myroslavhai

facebook.com/myroslavhai

Скриншот

Humvee – американский армейский вседорожник, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

Humvee Ветерани.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оборонительного вооружения из США и стран НАТО, в том числе дополнительных комплексов летального оружия.

Недавно в Соединенных Штатах предложили новую военно-техническую помощь для Украины, в том числе и для военно-морских сил. Так, военный атташе американского посольства отправил письмо в Минобороны Украины с предложением передачи на вооружение фрегатов.

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