В Украину на Пасху могут вернуться 200 тысяч человек – погранслужба

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко заявил, что перед Пасхой в Украину могут вернуться еще 200 тысяч граждан.

Границу пересекли уже 160 тысяч. Такие цифры Дайнеко озвучил в эфире ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По информации Министерства иностранных дел, около 17 тысяч граждан заявили о намерении вернуться. Конечно, это не все. Мы ожидаем, что перед Пасхой могут вернуться 200 тысяч наших граждан. Но нами зафиксирован антирекорд – за эти сутки пересекли границу всего 10 тысяч", – рассказал он.

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Дейнеко уточнил также, что в последний день перед закрытием Украиной границы 27 марта таможенники не проводили никакого досмотра людей, которые пытались попасть в Украину. Также никто не мерял им температуру из-за большого наплыва.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз: если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450−500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.

"В летнее время или в сезон отпусков пересекает 250−300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимальное количество пропускных операций", – подчеркнул Дейнеко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров утвердил решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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