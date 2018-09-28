В Украину идут заморозки с дождями: прогноз погоды на начало октября

В Украине в течение следующей недели, с 1 по 7 октября, ожидаются ночные заморозки, температура будет снижаться.

Также синоптики прогнозируют дожди на большей части территории, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, 1 октября, температура воздуха составит 1-6 тепла, на почве заморозки 0-5, на западе и севере страны местами в воздухе 0-3, на юге и востоке 18-20 тепла.

2 октября на юге и востоке, а также в западных областях - дожди, на остальной территории без существенных осадков.

3 октября на большей части территории страны ожидаются дожди. Температура ночью 4-10 тепла, на побережье морей до +13. Днем + 12 +18, на юге и востоке страны - до + 21. В западных и северных областях +9 +15.

4, 5 и 7 октября в западных, северных, местами центральных областях - дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью +3 +10, днем +9 +16.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, зима в Украине будет самой теплой за последние 30 лет, однако в отдельные дни стоит ждать и 20 градусов мороза.