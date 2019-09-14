В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвал дату

На территории Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха со следующей недели, с 17 сентября.

Прогноз о резком похолодании дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла", - отметил он.

Дождливая погода РБК-Украина

По словам синоптика, второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября.

Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится.

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