Главная Новости
14 сентября • обновлено в 13:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвал дату

705 Читать материал на украинском

На территории Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха со следующей недели, с 17 сентября.

Прогноз о резком похолодании дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

"Где-то к 17 сентября подойдет циклон, и в Украине начнутся дожди. Температура воздуха в этот период понизится до 18-19 градусов тепла", - отметил он.

Дождливая погода

Дождливая погода

РБК-Украина

По словам синоптика, второго понижения температуры стоит ждать в период с 26 по 27 сентября.

Новости
Лето действительно завершится: появился прогноз погоды в Киеве на выходные

Температура воздуха упадет до 15-17 градусов тепла, а ночная снизится до 7-9 тепла. Также в конце месяца - с 27 по 28 сентября стоит ожидать дождей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха существенно снизится.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel