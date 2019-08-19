В Украину идет потепление: синоптики изменили холодный прогноз

В понедельник, 19 августа (Яблочный Спас), в Украину придет потепление. Так, погоду определит воздушная масса, которая переместится из центральной Европы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура ночью ожидается на уровне 10-15°, в южных и восточных областях 16-19°; днем 26-31°.
Без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Жара в Украине
Иллюстрация
В Киеве 19 августа также будет сухо, температура ночью 13-15°, днем 27-29°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Украине ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.
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