В среду, 22 апреля, в Украине будет прохладная и облачная погода, а ночью возможны легкие заморозки.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
На всей территории будет пасмурно с прояснениями.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что все регионы, кроме крайнего юга и Закарпатья, пострадают от заморозков на поверхности почвы.
Температурный максимум составит +13, а минимум +3.
В Украину идет холод: синоптики уточнили прогноз погоды
24 канал
По данным синоптиков, 22 апреля на западе страны будет облачно с прояснениями и до +13 днем. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла.
В Житомирской и Винницкой областях будет немного прохладнее – днем максимум составит +12. Аналогичная погода будет наблюдаться в центре – в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – и на севере.
Погода в Украине 22 апреля
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На востоке Украины будет еще холоднее. Днем в Донецкой, Луганской, Харьковской, и Днепропетровской областях будет +11, ночью столбики термометров покажут +3...+5.
На юге будет теплее всего. Днем температура будет колебаться от +11 до +13. Ночью - также +3...+5.
Прогноз погоды в Киеве 22 апреля
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.
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