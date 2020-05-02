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3 мая • обновлено в 22:53
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

В Україні почнеться бунт проти карантину

27.9т
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Абсолютно не здивований демаршем мера Черкас. Після виходу розслідування про ресторан Тищенка, було зрозуміло, що почнеться бунт проти карантину, адже ніхто більше не вірить владі після того, як стало зрозуміло, що вона застосовує подвійні стандарти.

Впевнений, що далі почнуться акції непокори і в інших містах. І звернення та погрози Зеленського чи Авакова не врятують ситуацію, а тільки погіршать її. Вся країна побачила, що для осіб, наближених до президента, діють одні правила, а для простих громадян - інші. Не знаю, як тепер влада буде переконувати людей, що вони мають терпіти та нести збитки, поки окремі депутати від "Слуги народу" відверто ігнорують закон. Беззаперечно, симпатії суспільства тепер будуть на боці мера Черкас та інших, хто буде виступати проти вибіркового карантину.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Николай Тищенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Комментарии на сайте не модерированы
Nor Dana
Nor Dana
Жадные к наживе "Слуги(или враги?) народа" подорвали веру в действительно необходимый карантин и люди себе во вред бросились бороться против него,рискуя потерять здоровье ,а может быть и жизнь .Люди ,берегите свое здоровье!
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2
0
Лещ Юра
Лещ Юра
на пост президента Украины подходит только Юлия Тимошенко - все остальные претенденты оказываются сволочами, если следующим президентом её опять не изберут, на проекте "Украина" можно ставить крест и отправлять в утиль
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1
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Если эти действия приведут к росту экономики тогда начинайте.
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