В Украине завершился осенний призыв: сколько парней вступили в ВСУ

В Украине завершился осенний призыв на срочную службу и началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

Об этом рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, передает АрмияInform.

"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее, чем предыдущей весенной. Конечно, не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

По словам Качаненко, в целом призвали 15 тысяч 200 юношей, из которых 9 тысяч пополнят военные части Вооруженных сил Украины. По состоянию на 27 декабря, 3340 призывников сразу подписали контракт. Он также подчеркнул, что военкоматы южных областей раньше завершили призывную кампанию.

призывники yurfact.com.ua

"Это не потому, что работали лучше – так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры", – добавил Качаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2019 года в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря.

Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

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