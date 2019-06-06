В Украине запретили гражданским носить военную форму: что известно

Верховная Рада Украины приняла закон о введении ответственности за незаконное ношение военной формы со знаками отличия и надругательство над местами захоронений украинских защитников.

На заседании в четверг, 6 июня, 235 народных депутатов поддержали указанный законопроект №9217. Его текст был опубликован на сайте парламента.

Так, за незаконное ношение военной формы со знаками отличия будут штрафовать на сумму в размере 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2550-3400 гривен), а за повторное нарушение – от 3400 до 6800 гривен или общественные работы от 30 до 40 суток.

В Украине запретили гражданским носить военную форму Comments.UA

Кроме того, документ предлагает ввести уголовное наказание за надругательство над памятниками защитникам родины: лишение свободы от трех до пяти лет.

В частности, статья Уголовного кодекса предполагает наказание за осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны – советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов-интернационалистов и миротворцев, а также лиц, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации или другого государства, признанной Верховной Радой Украины агрессором, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в XX веке.

Today.ua

Штраф должны будут заплатить и те, кто незаконно носит ордена, медали, другие награды и почетные знаки. Им придется заплатить 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное правонарушение – штраф 200-400 минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, камуфляж в Украине предложили запретить для того, чтобы уберечь людей от мошенников, притворяющихся воинами.

Как объяснил эксперт, кроме введения ответственности за незаконное ношение военной формы, необходимо также урегулировать вопрос ее свободной продажи.

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