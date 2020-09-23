В Украине за сутки установили два рекорда по COVID-19

За минувшие сутки, 22 сентября, в Украине госпитализировали и выписали рекордное количество пациентов с коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полностью побороли болезнь 1769 пациентов, при этом госпитализировали 711 зараженных.

Отметим, что по состоянию на утро среды, 23 сентября, в Украине официально подтверждены 184 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 3497 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3705 человек (+63 за сутки), а 81 670 пациентов выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые дали прогноз развития пандемии коронавируса на пять лет. Два из них – о том, как человечество будет жить без вакцинации.