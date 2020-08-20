За полгода от COVID-19 умерли больше тысячи украинцев: опубликована статистика

За полгода от COVID-19 умерли 1112 украинцев. Фото автора Anna Shvets: Pexels

В Украине за январь-июнь 2020 года от COVID-19 умерли 1112 человек.

Из них у 1066 коронавирус был идентифицирован, у 46 – неидентифицирован, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Уточняется, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Количество погибших указано в последнем столбце. Скриншот

Всего за I полугодие 2020-го умерло 287 010 человек. От ишемической болезни сердца – 135 867, от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 38 345, от злокачественных новообразований – 38 222 человека.

От гриппа и пневмонии погибли 3078 человек. От туберкулеза – 1613, ВИЧ – 1583.

От внешних причин за январь-июнь умерло 13 679 человек, в том числе результате ДТП – 1646 человек.

688 человек погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы.

По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине официально подтверждены 98 537 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 134 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2 184 человека (+40 за сутки), а 50 441 пациент (+812) полностью побороли болезнь.

В СНБО назвали регионы Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом – это Киев и 17 областей.

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