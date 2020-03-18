Число заболевших коронавирусом в Украине выросло до 16 человек.

Новую сводку опубликовала пресс-служба Минздрава вечером в среду, 18 марта. Новые случаи были зафиксированы в Киеве и Донецкой области.

"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) область и Киев (2)", – сказано в сообщении.

Минздрав сообщил о 51 пациенте с подозрением и 103 контактных лицах.

"По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленные контактные лица", – отмечается в заявлении.

Согласно сводке Минздрава, одного заболевшего "перебросили" из Киевской области на Киев.

Напомним, 18 марта появилась информация о коронавирусе у военного пенсионера из Киева, а также у народного депутата Сергея Шахова. Ранее в Украине от коронавируса скончались двое женщин, в Житомирской и Черновицкой областях.

В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 16 Минздрав

Как писал OBOZREVATEL, вечером 18 марта президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором рассказал о ситуации с карантином и коронавирусом в Украине, озвучив важные советы о том, как уберечь себя от инфекции.

А министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев к максимальной самоизоляции на период карантина.

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