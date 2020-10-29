В Украине выделят около 2 млрд гривен на новый метод тестирования COVID-19

Министерство здравоохранения Украины направило запрос в Кабинет министров на выделение около двух миллиардов гривен на новый метод тестирования коронавирусной инфекции – экспресс - тест на антиген COVID-19.

Об этом во время ежедневного брифинга 29 октября сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Он выразил уверенность, что решение будет поддержано членами правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов пояснил, что новый способ выявления COVID-19 с помощью тестов на антиген только появился в мире. Министр считает, что его необходимо ввести в Украине.

"Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире – это быстрые тесты на антиген, которые, я считаю, надо ввести в нашей стране. Мы уже подали соответствующие изменения в определенных постановлений, а также запрос для получения дополнительных средств, это около двух миллиардов гривен, которые нам необходимы именно на борьбу с ковидом. Львиная доля – на этот метод тестирования. Уверен, что это решение будет поддержано членами правительства", – заявил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины на заседании 28 октября продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца года. Это связано с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.