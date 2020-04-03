Главная Новости
3 апреля • обновлено в 12:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Только 21 КПП и не больше двух человек вместе: какие меры принял Кабмин из-за COVID-19

800
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в связи с ужесточением карантина в связи из-за пандемии коронавируса оставят только 21 контрольно-пропускной пункт на границе.

Также ввели запрет на перемещение более двух человек вместе. Детали он раскрыл в своем видеообращении в пятницу, 3 апреля, которое было опубликовано в Telegram-канале главы правительства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Оставят 21 КПП

"Будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - подчеркнул он.

Также по словам премьера, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

Ограничат перемещение больше 2 лиц

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", – поделился премьер.

Новость обновляется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Ирина Кулинич
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги