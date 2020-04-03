Только 21 КПП и не больше двух человек вместе: какие меры принял Кабмин из-за COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в связи с ужесточением карантина в связи из-за пандемии коронавируса оставят только 21 контрольно-пропускной пункт на границе.

Также ввели запрет на перемещение более двух человек вместе. Детали он раскрыл в своем видеообращении в пятницу, 3 апреля, которое было опубликовано в Telegram-канале главы правительства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Оставят 21 КПП

"Будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - подчеркнул он.

Также по словам премьера, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

Ограничат перемещение больше 2 лиц

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", – поделился премьер.

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