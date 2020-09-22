В Украине увеличивается смертность от COVID-19 среди молодых людей, – инфекционист

В Украине увеличивается количество смертей от коронавируса среди молодых людей.

Об этом в понедельник, 21 сентября, в эфире телеканала "Украина 24" рассказала инфекционист Ольга Голубовская, отметив, что у разных народов разная восприимчивость к COVID-19.

"У нас сейчас, что мне не нравится и настораживает, увеличивается количество [смертей] молодых людей, не по 80-90 лет, как в Италии. Многие уже от 40 до 60, и пик смертности 60-69 лет. В этом опасность", – отметила Голубовская.

"По оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины, хуже – люди из Юго-Восточной Азии. Есть генетически детерминированные особенности. Надеюсь, что у нас не будет итальянского сценария, но сезон будет тяжелый", – считает она.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,1%, однако это оперативные данные.

А эпидемиолог Андрей Александрин считает, что Украине грозит коллапс из-за коронавируса, в том числе из-за того, что "медики не будут работать за нищенские зарплаты, рискуя своей жизнью и здоровьем своих родственников".