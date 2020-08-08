В ГСЧС дали советы, как спастись на воде.
С начала 2020 года в Украине утонули больше 800 человек. Только за июль на воде погибли более 200 человек, а с начала августа – более 20.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в летний период количество жертв на воде возрастает. Спасатели почеркнули, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.
Также в ведомстве назвали правила безопасного поведения на воде во время пляжного сезона. Так, на воде запрещено:
купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
вылезать на предупредительные знаки, буи;
прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
купаться в одиночестве;
плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
употреблять спиртные напитки до и во время купания;
подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
купание детей без сопровождения взрослых.
Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы рассказали о "гиблом месте" на пляже в Одесской области, где утонули супруги.