В ГСЧС дали советы, как спастись на воде.

С начала 2020 года в Украине утонули больше 800 человек. Только за июль на воде погибли более 200 человек, а с начала августа – более 20.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в летний период количество жертв на воде возрастает. Спасатели почеркнули, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

Также в ведомстве назвали правила безопасного поведения на воде во время пляжного сезона. Так, на воде запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы рассказали о "гиблом месте" на пляже в Одесской области, где утонули супруги.