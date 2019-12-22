В Украине стартовали местные выборы в ОТГ: все подробности

В воскресенье, 22 декабря, в Украине начались первые местные выборы в 86 новообразованных ОТГ.

Как сообщила пресс-служба "Слуги народа", также в еще 33 объединенных территориальных громадах состоятся дополнительные выборы – будут выбирать депутатов от громад, которые добровольно присоединились к ОТГ, где первые местные выборы уже состоялись.

"В Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных общинах, в Волынской области – в 2 ОТГ, в Днепропетровской области – в 5 ОТГ, в Донецкой области – в 1 ОТГ, в Житомирской – в 1 ОТГ, в Закарпатской области – в 9 ОТГ, в Запорожской области – в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области – в 6 ОТГ, в Киевской области – в 2 ОТГ, в Кировоградской области – в 6 ОТГ, в Луганской области – в 1 ОТГ, в Николаевской области – в 2 ОТГ, в Одесской области – в 5 ОТГ, в Полтавской области – в 6 ОТГ, в Ровенской области – в 9 ОТГ, в Тернопольской области в 4 ОТГ, в Харьковской области – в 4 ОТГ, в Херсонской области – в 2 ОТГ, в Хмельницкой области – в 4 ОТГ, в Черновицкой области – в 1 ОТГ, в Черниговской области – в 5 ОТГ", – информирует пресс-центр инициативы "Децентрализация".

Дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов состоятся в Винницкой области в 6 сельских и поселковых советах, в Волынской области – в 4 сельских и поселковых советах, в Днепропетровской области – в 3 сельских советах, в Донецкой области – в 1 сельскому совету, в Закарпатской области – в 1 сельском совете, в Запорожской области – в 2 сельских советах, в Ивано-Франковской области – в 1 сельскому совету, в Кировоградской области – в 1 поселковом совете, во Львовской области – в 2 сельской и поселковой советах, в Николаевской области – в 1 сельской совете, в Одесской области – в 2 поселковых советах, в Полтавской области – в 2 сельской и поселковой советах, в Тернопольской области – в 3 сельских и поселковых советах, в Херсонской области – в 1 поселковом совете, в Хмельницкой области – в 1 сельскому совету, в Черкасской области – в 1 сельской совете, в Черновицкой области – 1 поселковом совете.

В Украине начались первые местные выборы в ОТГ cheline.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации, подав в Верховную Раду скандальный законопроект.

Идея несет риски, поскольку Зеленский может получить абсолютную власть в регионах.

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