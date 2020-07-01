В Украине стало больше 'криминала': что изменилось для грабителей, пьяных водителей и мошенников

С 1 июля в Украине появился новый вид правонарушения – уголовный проступок, к которому в основном отнесли преступления небольшой тяжести – кражи, мошенничество или нанесение легких телесных повреждений.

Расследованием будут заниматься дознаватели, по упрощенной процедуре и в сжатые сроки. Как это будет работать – узнавал OBOZREVATEL.

Уголовные проступки и преступления

Вступившие в силу изменения в Уголовный кодекс Украины связаны прежде всего с законом № 2617-VIII об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений, который был принят еще осенью 2018 года и подписан пятым президентом Петром Порошенко в апреле 2019 года.

Понятие нового вида правонарушения должно было появиться еще с 1 января 2020 года, но с целью более качественной подготовки правоохранительных органов и судов нововведение отсрочили до 1 июля 2020 года.

В чем разница между проступком и преступлением?

Проступок – правонарушение, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа не более 51 тысячи гривен; не предполагает лишения свободы.

Преступление – за совершение данного правонарушения предусмотрен больший размер штрафа или тюрьма. Делятся на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

Какие правонарушения относятся к уголовным проступкам

Всего по новой редакции УК Украины проступками стали 126 из 780 всех составов уголовных преступлений. Среди них:

мелкая кража;

мошенничество;

хулиганство;

хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах;

сопротивление представителю власти;

незаконная охота и рыбалка;

вождение в нетрезвом виде или под действием наркотических веществ.

Штрафы возрастут

Вместе с новыми изменениями существенно увеличились штрафы за ряд правонарушений, тем самым некоторые из них перевели из категории проступков в разряд преступлений.

В Украине увеличились штрафы за правонарушения NewsOne

Например, раньше штраф за кражу составлял всего от 850 до 1,7 тысяч гривен, теперь злоумышленнику придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен.

А вот штраф за грабеж, который составлял максимум 1,7 тысяч гривен, увеличился максимум до 68 тысяч, и не может считаться проступком.

Значительно поднялись расценки за надругательство над государственными символами – с 850 грн до 68 тысяч грн. Те же цифры установлены за распространение порнографии или разглашение врачебной тайны.

За сопротивление представителю власти вместо 3,4 тыс. грн придется заплатить уже от 17 до 34 тысяч гривен.

Минимальный штраф за незаконную охоту или рыбалку вырастет в 10 раз – с 1,7 до 17 тысяч гривен.

Штраф и уголовная ответственность за пьяное вождение авто

С 1 июля в действие вступила новая статья 286-1 УК Украины, которая предусматривает повышение штрафа за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, до 17-34 тыс. грн и запрещает управлять транспортными средствами сроком до трех лет. А в случае повторного нарушения – 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

Кроме того, данное правонарушение теперь отнесли к категории уголовных проступков.

В Украине вождение в состоянии алкогольного опьянения отнесли к категории уголовных проступков "Фокус"

Однако 17 июня Верховная Рада приняла законопроект №3314, которым возвращается административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но документ пока не может вступить в силу без подписи президента Владимира Зеленского. В МВД ожидают, что глава государства вскоре подпишет законопроект.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пока правоохранители руководствуются действующей нормой закона, и в случае остановки водителя с явными признаками опьянения, на место буду вызваны дознаватели.

"С сегодняшнего дня в Украине действует уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Даже если президент через два-три дня или больше подпишет поправки в закон, в эти дни нарушителя будут привлекать к ответственности за уголовный проступок. И при возвращении административной ответственности, они не смогут обжаловать это решения", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL юрист, кандидат юридических наук Денис Головин.

Кто такие дознаватели

Для расследования новых видов правонарушения созданы отдельные подразделения дознания, которые сформированы в Национальной полиции, СБУ, ДБР НАБУ, налоговой и органах исполнения наказаний. По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, с 1 июля к работе должны были приступить 3,7 тысяч дознавателей.

По сути, это те же следователи, но они будут заниматься расследованием только уголовных проступков.

Быстрое следствие

В отличии от преступления дознавателям дается максимум месяц на расследование уголовного проступка в том случае, если обвиняемый заявил ходатайство о проведении экспертизы.

До 20 дней – если нужно провести дополнительные следственные действия или же лицо не признает своей вины.

До 72 часов – после сообщения о подозрении или задержания, если есть все необходимые доказательства или признание вины со стороны нарушителя.

Суд должен принять к рассмотрению дело по уголовному проступку в течение пяти дней sumy.today

В свою очередь суд должен принять к рассмотрению дело по уголовному проступку в течение пяти дней, а в случае задержания подозреваемого – начать рассмотрение безотлагательно. Также суд может рассматривать обвинительный акт без участников уголовного производства, если нарушитель согласен с обвинением.

При этом после уплаты штрафа правонарушитель будет считаться таким, который не имеет судимости. Однако если человек совершит несколько проступков подряд – это станет отягощающим фактором, и он будет привлекаться по основной части УК.