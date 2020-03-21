В Украине срочно взялись за выпуск аппаратов ИВЛ: с чего начали

В Украине в экстренном порядке могут наладить собственное производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы для лечения коронавируса COVID-19.

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В частности, в концерне "Укроборонпром" возобновили соответствующую документацию, чертежи и намерены передать их частным украинским компаниям, которые могут быстро наладить производство приборов, сказано на сайте концерна.

Как пояснил ситуацию на предприятии заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем, за прошедшие 10 лет завод не получал ни одного государственного заказа на свою продукцию.

В Украине срочно взялись за выпуск аппаратов ИВЛ

"Последние переговоры об этом были во время эпидемии свиного гриппа (H1N1) в 2008 году. На производство аппаратов искусственной вентиляции завод взял кредит, но обещанное Кабинетом министров заказ на тысячу аппаратов так и не получил. Кредитная нагрузка, финансовый кризис и отсутствие новых заказов привели к полной остановке завода "Буревестник" в течение последних 10 лет ", – отметил он.

Напомним, что аппараты искусственной вентиляции лёгких очень нужны при лечении больных, которые заразились коронавирусом. Сейчас в Украине дефицит на такие аппараты.

Напомним, ранее MedOboz выяснил, есть ли повод для беспокойства по этому поводу и какие аппараты используются для реанимации и поддержания жизнедеятельность пациентов с тяжелыми осложнениями COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Благотворительный Фонд Порошенко" профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких

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