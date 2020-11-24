В Украине спрогнозировали еще почти 90 тысяч зараженных COVID-19 до конца ноября

В Украине до конца ноября число случаев заражения коронавируса может достичь отметки в 736 тысяч. А это почти на 90 тысяч больше, чем зафиксировано на сегодня.

Такой прогноз на период с 23 по 30 ноября обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук. Его подготовила рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19 в нашей стране.

Прежде всего ученые отметили, что темпы распространения коронавирусной инфекции за последнюю неделю в Украине незначительно снизились, и это привело к немного меньшим значениям как новых заражений, так и новых летальных случаев по сравнению с ожидаемыми.

Однако, по их словам, уже в течение 23-30 ноября средняя количество новых заражений составит 14 636-14 684 в сутки, а в период1-7 декабря – в пределах 16 968-17 644.

Обнародованные данные свидетельствуют, якобы до конца месяца коронавирус унесет жизни еще 1426 украинском, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.

"Данные об избыточном смертность показывают, что ежедневная статистика летальных случаев от COVID-19 охватывает лишь 25-30% от всей смертности, связанной с этой болезнью. Несмотря на изменчивость показателей общей смертности, эта доля демонстрирует устойчивое значение в регионах Украины", – объясняют ученые.

Однако, по их словам, уже в течение 23-30 ноября среднее количество новых заражений составит 14 636-14 684, а в период 1-7 декабря – в пределах 16 968-17 644.

Обнародованные данные свидетельствуют, якобы до конца месяца коронавирус унесет жизни еще 1426 украинцев, а показатель смертности превысит отметку в 12,5 тысячи.

"Данные об избыточной смертности показывают, что ежедневная статистика летальных случаев от COVID-19 охватывает лишь 25-30% от всей смертности, связанной с этой болезнью. Несмотря на изменчивость общих показателей, эта доля демонстрирует устойчивое значение в регионах Украины", – объясняют ученые.

В то же время ожидается, что количество пациентов, которые смогут побороть болезнь, приблизится к 343,5 тысячи.

В НАН подчеркивают, что доля инфицированных украинцев, требующих госпитализации, сейчас составляет примерно 11,8% для страны в целом и продолжает незначительное падение, хотя есть достаточно неоднородной для всех областей.

"Процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов продолжает долговременную тенденцию к росту. Среднее значение за последнюю неделю увеличилось до 33% по сравнению с 23% десять дней назад. Этот показатель очень разный для регионов Украины – к общему количеству тестов входят как повторные тестирования, так и во время выздоровления", – заключают ученые.

Отметим, что на утро 24 ноября общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 647 976. От COVID-19 умерли 11 263 человека, а 299 358 смогли преодолеть болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

внештатный советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на рождественские праздники в Украине нужно ввести еще более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Они, в частности, должны продолжаться не менее трех-четырех недель.

Но министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что в Украине локдаун возможен в случае коллапса медицинской системы.

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