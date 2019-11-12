В Украине собираются отменить призыв в армию: когда и как

Пока в Украине продолжается осенний призыв в армию, украинская власть в очередной раз заявила о возможности его отмены. В Минобороны подчеркивают, что это произойдет не скоро, но отмена обязательного призыва стала целью главы ведомства Андрея Загороднюка.

Какая же вероятность перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Министр обороны взял за цель отменить обязательный призыв в ВСУ и привести армию к стандартам НАТО.

Отмена призыва было одним из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Реформирование ВС и переход на контрактную армию будет происходить, как минимум, несколько лет.

Ранее власти Украины уже отменяли призыв в ряды ВСУ.

Отмена обязательно призыва

Такую цель себе поставил украинский министр обороны Андрей Загороднюк. Чиновник объясняет, что хотя отмена призыва не произойдет в ближайшее время, все же Украина уверенно движется к созданию профессиональной армии.

Андрей Загороднюк УНИАН

"Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель – отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное – что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе по лучших людей", – заявил Загороднюк.

Министр обороны уже не впервые говорит о таких планах, в конце сентября чиновник сообщал, что в Министерстве происходит пересмотр структуры ВС, и после того, как будет проведен полный обзор, можно будет говорить о сроках.

"На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно – в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать – надо ответить на вопрос о наших планах, угрозы и ситуации с сферой безопасности", – сказал министр.

В то же время он утверждал, что отказаться от обязательного призыва вполне реально.

"Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВСУ, особенно, что касается тех зон, где у нас ООС – там мы видим только контрактников ... Мы не видим строчников в ООС. Система построения ВСУ не должна базироваться на срочникоах. Основной компонент – профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать строчниками. Наше системное решение – привлечение профессионалов", – высказал свое видение Загороднюк.

Напомним, что и сам президент Владимир Зеленский в своих предвыборных обещаниях также заявлял о намерениях отменить призыв и сделать армию добровольной.

Владимир Зеленский "РБК-Украина"

Какие возможности отказа от срочной службы

Народный депутат Украины Ирина Верещук уверена, что Украина должна переходить на стандарты НАТО и создавать профессиональную контрактную армию, и это не произойдет ни в этом году, ни даже в следующем.

"Мы имеем стратегическую цели – переход на профессиональную армию по стандартам НАТО, а значит, если мы ставим себе такую цель, мы к ней стремиться. Если искренне, то у меня есть профессиональное военное образование и понимаю, чем отличается профессиональная армия от армии, созданной по советским лекалам. Поэтому я поддерживаю позицию перехода на контрактную армию по стандартам НАТО. Уже много лет обсуждается, что является эффективным на сегодняшний день на поле боя. Я считаю, что профессионализация должно быть тем стандартом, к которому нам надо стремиться", – заявила Верещук в эфире ObozTV .

По ее словам, вместе с уменьшением призыва будет увеличиваться профессиональная армия, эти процессы будут взаимосвязаны и логические, добавила Верещук. И все же общая численность будет явно меньше из-за того, что в современном мире есть много новейших технологий с помощью которых можно воевать не подвергая военного опасности.

Такое же мнение поддерживает и заместитель главного редактора журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко, он уверен, что страна должна двигаться в сторону профессиональной армии, где будет подавляющее большинство контрактников с опытом выполнения боевых задач, в том числе и в зоне ООС.

Призывники "24 канал"

"Вместе с тем полностью отменить призыв в краткосрочной перспективе будет нецелесообразно, так как пока идет реформирование ВС, и нам нужно наполнять личный состав строчниками. Сейчас для существования призыва есть две ключевые причины: первая – подготовить как можно больше людей, которые будут способны выполнять боевые задачи. Второе – реформирования ВС и создание оптимальной структуры, которая бы соответствовала стандартам НАТО", – объясняет OBOZREVATEL военный эксперт.

По оптимистическим прогнозам на реформу украинской армии и способность военных выполнять задачи по новым уставам и подходами могут уйти годы, а не десятки лет, даже при условии российской агрессии на территории Украины.

"В современных условиях, при современных технологиях и вооружении, нет необходимости в создании крупных по численности армий. Есть потребность в наличии сильного ядра в размере 130-150 тыс. военных. Вокруг него мощные силы территориальной обороны и резерв, и крайнее звено – это готовность самого общества реагировать на те вызовов, которые сейчас существуют. Та же Швейцария или Финляндия могут нарастить свои собственные силы до 500 тыс. человек за три-четыре дня", – сказал Михненка.

В то же время, еще после первого заявления от министра обороны в конце сентября, военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин сказал, что сообщение об отмене срочной военной службы в ближайшее время негативно влияют на молодежь.

"Если мы возьмем интернет-ресурсы, то такие заголовки, как "Названа дата отмены призыва на срочную военную службу", очень действуют на молодежь, и они думают, что призыв скоро отменят, поэтому считают, что лучше где-то спрятаться и не пойти в военный комиссариат", – сообщил комиссар.

Он утверждает, что сегодня не стоит ожидать отмену призыва на срочную военную службу.

"Я считаю, что отмены срочной военной службы в ближайшее время не следует ожидать, потому что страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия и нам нужны резервы, которые должны быть у нас в стране, подготовлены. Потому что, как показали 2014-2015 года, за счет как раз проведение мобилизации мы защитили страну и не допустили распространения российской агрессии на территории Украины", – добавил Клявлин.

В комментарии OBOZREVATEL бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил свое видение необходимости сохранения обязательного призыва в ряды ВСУ.

"Срочная служба – это подготовка и обучение мобилизационного персонала, в результате которой солдат получает соответствующие военные навыки для подготовки соответствующих подразделений территориальной обороны. Она нужна для того, чтобы в случае мобилизации, военный срочной службы смог пополнить ВСУ и выполнять свои боевые задачи", – говорит он.

"Но мы должны помнить, что участие в военных действиях на передовой в первую очередь берут участие военнослужащие контрактной службы. Военнослужащие срочной службы не призываются к районам проведения реальных боевых действий", – отметил Селезнев.

призывники "Корреспондент"

К тому же военный эксперт не согласен с тем тезисом, что приведение ВСУ к стандартам НАТО означает обязательную отказ призыва в армию.

"Важно реформировать ВС и приводить их к стандартам НАТО, но в каждой из стран, которые являются членами Альянса, есть свои стандарты, введенные только для армии отдельной страны. И некоторые страны-члены НАТО имеют всеобщую воинскую повинность, а некоторые нет. Поэтому говорить о то, что стремясь дойти до стандартов НАТО мы должны отказаться от обязанности призыва, это не совсем корректно. И сейчас мы должны исходить из существующих реалий, говорят нам о том, что призыв должен продолжаться происходить в рамках действующего законодательства", – объяснил военный эксперт.

Подытоживая, Селезнев говорит, что пока говорить об отказе от призыва нельзя: "Планы господина министра в перспективе отменить призыв на военную срочную службу – это из разряда мечтаний, которые на сегодняшний день невыполнимы. Ведь, пока будет продолжаться агрессия РФ против нашей страны, до этого времени призыв будет необходим".

Уже не первая попытка

Действительно, отмена военного призыва в Украине уже происходила в октябре 2014 года. Тогдашний президент Виктор Янукович своим указом постановил не совершать с 2014 года призыв в Вооруженные силы Украины и других военных формирований, кроме внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Уже через полтора месяца на Майдане в Киеве, и по всей Украине начались массовые протесты, которые получили название "Революция достоинства". В конце февраля 2014 года, Россия отправила свои войска в Крым и аннексировала украинский полуостров, а в апреле развязала войну на Донбассе.

С 1 мая 2014 в то время и.о. президента Украины Александр Турчинов вернул обязательный призыв в ВС.

С тех пор заявления о возможной отмене срочной службы звучали и от предыдущей власти. И резюмируя мнения политиков и военных экспертов, еще в ближайшие несколько лет военкоматы будут продолжать посылать молодым людям "письма счастья" с требованием явиться в призывной пункт.

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