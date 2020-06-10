В Украине снова ослабили карантин: что разрешено с 10 июня

Также восстановили свою работу КПВВ на Донбассе

Теперь разрешили работу баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

В Украине с 10 июня снова ослабили карантин, но не везде

Украина в среду, 10 июня, перешла на очередной этап смягчения карантина. Разрешена работа баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

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Также, согласно решению Кабинета министров Украины, восстановили свою работу два контрольных пункта въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" на Донбассе.

Смягчение карантина действует только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.

Карантин в Украине

Несмотря на ослабление, карантинные меры продолжают действовать.

Требования для баз отдыха и санаториев:

Всем работникам должен проводиться обязательный температурный скрининг, а в помещениях – дезинфекция.

При появлении симптомов ОРВИ у отдыхающего, его нужно изолировать от других.

Пребывание в местах общего пользования (вне номера) разрешается только в респираторе или маске, чтобы были прикрыты нос и рот.

Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 м.

Рекомендуется организовать питание в номерах или ресторанах по системе заказов.

В пляжной зоне необходимо разместить шезлонги, раздевалки и ногомойки с соблюдением принципа социального дистанцирования.

При этом детские лагеря пока остаются под запретом.

Требования для массовых культурных мероприятий:

Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения учреждения культуры.

Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.

Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.

Требуется увеличение пунктов входного контроля.

По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.

Необходимо соблюдение дистанции 1,5 м между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).

Фан-зоны пока остаются под запретом.

На КПВВ на Донбассе также действуют правила и ограничения:

Пропуск осуществляется ежедневно с 11:00 до 14:00

Необходимо находиться в маске или респираторе

Следует придерживаться социальной дистанции

На линии разграничения обязательно проводится температурный скрининг

Пропускают только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации (не касается тех, кто прибывает для участия во ВНО).

Ранее OBOZREVATEL писал, что адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.

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