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3 июня • обновлено в 12:04
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В Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов: итоги первого голосования Рады

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В среду, 3 июня, Верховная Рада Украина в первом чтении поддержала усиление ответственности для пешеходов-нарушителей и увеличение размеров штрафов.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, его поддержали 277 народных депутатов. Он предусматривает ужесточение ответственности не только для пешеходов, но и для велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, и погонщиков животных.

В Украине штрафы для пешеходов хотят поднять втрое

В Украине штрафы для пешеходов хотят поднять втрое

Сейчас за нарушение правил дорожного движения все они могут отделаться предупреждением или штрафом в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан – 51 грн.

Теперь понятие предупреждение хотят убрать вообще, а штрафы увеличить втрое.

Новые штрафы за нарушение ПДД пешеходами:

  • Переход проезжей части в неположенном месте, в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД – 255 грн.

  • Те же нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения – 510 грн.

  • Нарушения, которые повлекли за собой создание аварийной обстановки – 680 грн или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

В Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов: итоги первого голосования Рады

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что на дорогах Киева с 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры будут измерять скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически их фиксировать.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
штрафы Верховная Рада Украины ПДД законопроект
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