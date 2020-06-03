В Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов: итоги первого голосования Рады

В среду, 3 июня, Верховная Рада Украина в первом чтении поддержала усиление ответственности для пешеходов-нарушителей и увеличение размеров штрафов.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, его поддержали 277 народных депутатов. Он предусматривает ужесточение ответственности не только для пешеходов, но и для велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, и погонщиков животных.

В Украине штрафы для пешеходов хотят поднять втрое

Сейчас за нарушение правил дорожного движения все они могут отделаться предупреждением или штрафом в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан – 51 грн.

Теперь понятие предупреждение хотят убрать вообще, а штрафы увеличить втрое.

Новые штрафы за нарушение ПДД пешеходами:

Переход проезжей части в неположенном месте, в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения ПДД – 255 грн .

Те же нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения – 510 грн .

Нарушения, которые повлекли за собой создание аварийной обстановки – 680 грн или общественные работы на срок от 12 до 40 часов.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что на дорогах Киева с 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры будут измерять скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически их фиксировать.

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