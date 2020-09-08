В Украине семь регионов стали эпицентрами заражения коронавирусом

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, было зафиксировано в семи регионах.

Рейтинг лидеров возглавил Киев с 235 новыми инфицированными. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве – 235, Харьковской области – 230, Одесской – 196, Львовской – 192, Тернопольской – 190, Ивано-Франковской – 160, Черновицкой – 159", – сообщил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской областной государственной администрации из-за распространения коронавируса.

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