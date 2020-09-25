В Украине резко выросла госпитализация больных коронавирусом

За последние 13 дней в Украине в полтора раза выросло количество госпитализируемых больных коронавирусом – с 403 до 622 в сутки (усредненный показатель).

Такие данные сообщили в Министерстве здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 25 сентября.

За последние дни были зафиксированы три самых высоких показателя суточной госпитализации с начала эпидемии: 22 сентября – 711 человек, 23 сентября – 685 и 24 сентября – 742.

При этом с начала месяца прослеживалась стабильность этого показателя, за три недели он вырос лишь с 387 до 403 в сутки.

Как писал OBOZREVATEL, с понедельника, 28 сентября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование по регионам. Соответствующее решение 24 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на пятницу, 25 сентября, в Украине официально подтвержден 191 671 случай COVID-19. Из них 3565 обнаружены за прошедшие сутки.