В Украине резко ухудшится погода: синоптики дали точный прогноз

В Украине во вторник, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, на всей территории страны будут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с.

Дневная температура в центральных регионах от -2 до -4, на Приазовье, а также в Луганской области от 0 до +2, в Крыму от +3 до +5 градусов.

В западной части Украины будет существенно холоднее — от -1 до -4 градусов.

"В ближайшую ночь [с 14 на 15 января] снег мы ожидаем по всей территории страны. Завтра [15 января] днем снег будет в западных, большинства южных и восточных областях и только в Приазовье будет дождь. Уже начиная из 17 января по всей территории Украины без существенных осадков", — сказал ТСН синоптик Укргидрометцентра Роман Банах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину в конце текущей недели ворвется резкое потепление.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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