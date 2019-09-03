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3 сентября • обновлено в 12:12
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В Украине резко похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

1.9т Читать материал на украинском

В Украину в среду, 4 сентября, придет ощутимое похолодание. Так, на север, запад и в центральные области до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем ожидается +17… +24 градуса, местами температура опустится еще ниже.

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"На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области еще будет сухо и жарко, +26... +32 градуса", – добавила синоптик.

По словам Диденко, похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье.

В Украине резко похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

"В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Кстати, такой метеоскачок может немного стукнуть по голове и сосудам, не пугайтесь – это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется", –подчеркнула Диденко.

Она отметила, что холода еще не наступают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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