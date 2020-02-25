В Украине разбушевался ураган: выяснились масштабные последствия

В результате непогоды в Украине по состоянию на утро 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях.
Как уточняет пресс-служба ГСЧС, за сутки спасатели осуществили 211 выездов для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человека личного состава и 208 единиц техники.
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.
Непогода в Украине
Пресс-служба ГСЧС
Не обошлось без жертв. Так, 24 февраля в Кропивницком из-за сильного ветра упало дерево и травмировало женщину. Прибывшие на место происшествия спасатели убрали дерево и помогли медикам положить пострадавшую на носилки.
А в Херсоне в результате падения дерева был травмирован ребенка 2007 года рождения, которого госпитализировали в больницу.
В Одессе буря ломала деревья и рекламные конструкции, срывала кровлю со зданий. В Приморском районе города в результате падения дерева была смертельно травмирована женщина.
Непогода в Украине
Пресс-служба ГСЧС
Непогода в Украине
Пресс-служба ГСЧС
Непогода в Украине
Пресс-служба ГСЧС
Неподалеку от Николаева на военном полигоне Широкий Лан порывы ветра повлекли завал палаточного городка, передает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений.
Отмечается, что были обрушены и повреждены палатки.
При этом метеоролог Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook также подвел первые итоги циклона "Юлия" в Украине.
По его словам, основной удар стихии на себя взяли западные и южные области Украины. Скорость ветра в тыловой части циклона достигала 25-32 м/с. Также он привел список сильнейших порывов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник, 25 февраля, немного потеплеет. Осадки ожидаются в основном в западных регионах. Однако, как передает Укргидрометцентр, местами все еще будет ветрено, с порывами до 7-12 метров в секунду.
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