В Украине проведут выборочную перепись населения: названы регионы

В Украине намерены провести пробную перепись населения, но лишь в двух местах.

Сперва ее проведут в двух районах – Оболонском в Киеве и Бородянском на Киевщине. Об этом в интервью DT.ua рассказал директор Институт демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Она отметила, что лучше бы выбрали для пробной переписи район в Западной Украине.

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"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – пояснила социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что к концу 2019 года Кабинет министров Украины планирует провести частичную перепись населения в стране.

Ранее эксминистр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив говорил, что перепись населения пройдет в 2020 году с помощью смартфонов.

Для этого в апреле бывший Кабмин создал межведомственную комиссию, которая должна была отвечать за перепись населения в стране.

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