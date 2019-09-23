В Украине проведут выборочную перепись населения: названы регионы

В Украине намерены провести пробную перепись населения, но лишь в двух местах.
Сперва ее проведут в двух районах – Оболонском в Киеве и Бородянском на Киевщине. Об этом в интервью DT.ua рассказал директор Институт демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
Она отметила, что лучше бы выбрали для пробной переписи район в Западной Украине.
"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – пояснила социолог.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что к концу 2019 года Кабинет министров Украины планирует провести частичную перепись населения в стране.
Ранее эксминистр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив говорил, что перепись населения пройдет в 2020 году с помощью смартфонов.
Для этого в апреле бывший Кабмин создал межведомственную комиссию, которая должна была отвечать за перепись населения в стране.
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