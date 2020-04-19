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19 апреля • обновлено в 22:12
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В Украине произошло два землетрясения за день: где было неспокойно

9.2т
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В Закарпатской области 19 апреля зафиксировали сразу два землетрясения – их источники находились в районе города Ужгород.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля. Как отмечается, источники находились на глубине 5 км. Толчки могли почувствовать некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 8:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второй в 10:25. Он был слабее – 1,5 балла.

В Украине произошло два землетрясения за день: где было неспокойно

О последствиях и пострадавших не сообщалось.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в пограничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. В результате погибли девять и пострадали 37 человек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Ужгород
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