В Украине подорожают загранпаспорта и ID-карты: когда и на сколько

С 1 июля стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Речь идет о паспорте гражданина Украины (ID-карта) и загранпаспорте.

Также подорожают и биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание, сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины. В службе отметили, что изменится стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

В Украине продорожчають загранпаспорта и ID-карты УНИАН

Подорожание происходит в связи с тем, что 1 июля вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которой приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции, говорится в сообщении.

Так, стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта), который изготавливать до 20 рабочих дней, составит 345 гривен, до 10 рабочих дней, – 471 гривну. Заграничный паспорт, который изготавливать до 20 рабочих дней, будет стоить 682 гривны, до 7 рабочих дней или 3 рабочих дней при наличии оснований, – 1034 гривны.

"Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине", – говорится в сообщении.

В службе добавили, что для граждан, которые уже оплатили административный сбор с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года, предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине упростили порядок предоставления гражданства иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

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