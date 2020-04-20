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20 апреля • обновлено в 06:00
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В Украине празднуют Поливальный понедельник: что нельзя в первый день после Пасхи

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В первый день после Пасхи, который в этом году попадает на 20 апреля, в Украине отмечают Поливальный понедельник.

OBOZREVATEL предлагает узнать, что принято делать в этот день. Отметим, праздник связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Считается, что Поливальный понедельник – день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Согласно поверью, те, кого обольют водой в этот день, очистятся от негатива, станут здоровее, радостнее и веселее. Говорят, что в этот день невозможно заболеть от холодной воды. Но, если вы не можете похвастаться крепким здоровьем, лучше не стоит быть мокрыми длительное время.

В Украине празднуют Поливальный понедельник: что нельзя в первый день после Пасхи

В Мокрый понедельник также принято ходить в гости друг к другу и поздравлять с Христовым Воскресением. Кроме того, детям принято ходить в гости к своим крестным родителям с угощениями: пасками, крашанками, пирогами и сладостями. Крестные, в свою очередь, поздравляют детей со Светлой Пасхой и дарят им подарки.

В некоторых регионах, например, на Буковине, принято обливать друг друга целых три для после Пасхи: в понедельник парни обливают девушек, во вторник – девушки парней, а в среду все обливают друг друга.

Приметы на Поливальный понедельник:

  • Если девушку никто не обольет в Мокрый понедельник, то ей не судьба выйти замуж в этом году.

  • Если утром идет дождь, то лето будет дождливым.

  • Услышать пение перелетных птиц – к заморозкам.

  • Перелетные птицы уже вернулись из теплых краев, но еще не поют, значит будут еще заморозки.

  • Ясная солнечная погода – к жаркому лету.

  • Безветренная погода обещает дожди в ближайшие дни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как Украина отпраздновала Пасху-2020 в условиях карантина.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Пасха
Место
Украина
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