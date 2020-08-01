В Украине появился новый эпицентр коронавируса: в Минздраве назвали опасные регионы
В Украине более 1000 новых заболевших COVID-19. Коллаж Обозревателя
За минувшие сутки больше всего новых больных COVID-19 в Украине зарегистрировали во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Также в списке антилидеров появилась Одесская область.
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Об этом в субботу, 1 августа, во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Где в Украине обнаружили больше всего больных:
Львовская область – 145;
Ивано-Франковская область – 123;
Одесская область – 101;
Киев – 101.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально подтверждено 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172 – выявлено за минувшие сутки.
В Черновицкой области в пятницу, 31 июля, медики обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние недели.