Главная Новости
12 декабря • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине по-новому будут покупать "пакеты малыша": что изменится

980
Читать материал на украинском

В 2020 году Центр госзакупок при ProZorro будет закупать и обеспечивать доставку в регионы "пакетов малыша".

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, ведомство заключило договора с новосозданным Центром закупок, передает УНН.

"В октябре текущего года постановлением Кабинета министров было создано госучреждение – Центр госзакупок при ProZorro, с которым Минсоцполитики заключает договор на закупку "пакетов малыша" в 2020 году", – отметили в пресс-службе.

С 2020 года закупать бэби-боксы будет Центр госзакупок при ProZorro

С 2020 года закупать бэби-боксы будет Центр госзакупок при ProZorro

zhzh.info

Новости
У Гончарука решили пересмотреть содержимое "пакета малыша"

При этом в Минсоцполитики добавили, что планируется проведение двух тендеров – на закупку, собственно, пакетов, а также на логистику.

Также в ведомстве отметили, что содержание "пакета" будет пересмотрено в будущем "при необходимости" специалистами, а стоимость его останется неизменной.

Смотрите видео по теме:

Как писал OBOZREVATEL, выдавать "бэби-боксы" в Украине начали с сентября 2018 года. Право на получение имеют граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, если они законно проживают на территории страны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
беби бокс Министерство социальной политики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги