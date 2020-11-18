В Украине от COVID-19 за сутки умерло рекордное количество людей
За прошедшие сутки вирус унес жизни 256 украинцев
Больше всего от него умерло жителей Запорожской области
Предыдущий рекорд в стране был установлен 29 октября – 173 смерти
В Украине установлен новый рекорд по смертности от коронавируса за сутки с начала пандемии – 256 жертв.
Смерть пациентов от осложнений этой болезни за 17 ноября зафиксирована в каждой области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, а также сайта Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего летальных случаев от COVID-19 за прошедшие сутки случилось в Запорожье – 24, в Киеве – 23, Полтавской области – 22, Днепропетровской – 19, Житомирской – 17, Киевской – 15, Харьковской – 14 и Львовской – 13.
Всего за все время распространения в Украине коронавирусная инфекция уже унесла жизни 10 112 граждан. Тогда как 259 079 украинцев смогли побороть ее, в частности, 8096 только за прошедшие сутки.
Отметим, что по состоянию на утро среды, 18 ноября в Украине официально зарегистрированы 570 153 случая COVID-19. За последние сутки выявлены 12 496 новых заражений. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
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