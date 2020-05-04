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4 мая • обновлено в 22:47
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В Украине онкобольных детей заставляют проходить тесты на коронавирус за свой счет

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В Национальном институте рака и детской специализированной больнице "Охматдет" семьи онкобольных детей вынуждены проходить платные тесты на коронавирус COVID-19.

Как сообщает "Украинская правда", в благотворительный фонд "Таблеточки" обратились родители с просьбой помочь оплатить ПЦР-тесты детям.

Стоимость одного такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тыс. грн.

Без негативных результатов теста онкобольных дети не госпитализируют для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведение МРТ.

Без негативных результатов теста онкобольных дети не госпитализируют

Без негативных результатов теста онкобольных дети не госпитализируют

"Мы согласны с решением больниц, это нужно. Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 000 гривен" – рассказала мама онкобольного ребенка Наталья Бойко.

При этом в руководстве медучреждений не смогли предоставить приказы, которыми установлено требование об обязательной сдаче теста. В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отделения онкологии и онкогематологии детской областной клинической больницы отдали больным коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
лечение рака вирус
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