В Украине одна область стала эпицентром COVID-19: за сутки обнаружили более 500 больных

Харьковская область стала лидером по выявленным случаям коронавируса в Украине за последние сутки – его диагностировали у 549 человек. В последнее время в этом регионе в добавляется более 300 больных ежедневно.

Такие данные опубликованы на сайте СНБО. Об этом во время брифинга 30 сентября рассказал и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, из указанного количества новых больных в эпицентре СOVID-19 – 405 добавилось в самом Харькове, другие пациенты – в области. Всего в регионе уже насчитывается 18 678 случаев болезни.

Кроме Харьковщины, в тройку лидеров по наибольшему количеству новых случаев COVID-19 попали Донецкая область – 345 и Днепропетровская – 271 (257 из них – в Днепре).

"Хочу обратиться прежде всего к органам местного самоуправления. Вы видите, что количество больных постоянно растет – как в крупных, так и небольших городах. Очень прошу вас обратить внимание на правила, установленные в стране – в ваших возможностях обеспечить их соблюдение. Речь идет исключительно о жизни и здоровья граждан ", – подчеркнул глава Минздрава.

Заметим, что в Харькове и области за минувшие сутки зафиксировали девять смертей от COVID-19 (всего 350 человек уже умерло от болезни). В то же время 16 пациентов выздоровели после коронавируса, тогда как за все время пандемии 4347 человек победили инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 сентября, в Украине прибавилось 3627 зараженных коронавирусом. Таким образом страна оказалась на 14-м месте мирового рейтинга по суточному приросту инфицированных.