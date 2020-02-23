В период с 23 по 24 февраля в Карпатах сохраняется значительная опасность схода снежных лавин.

В связи этим в горах Ивано-Франковской области объявили 3 уровень опасности. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По информации синоптиков, с понедельника в Карпатах будет идти снег, ночью ожидается значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Порывы ветра еще с вечера 23 февраля достигнут 25-30 м/с, а 24-го – 40 м/с.

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода снежных лавин

"Каждый день усилиями горных аварийно-спасательных формирований ГосЧС Украины осуществляются работы по поиску и спасению людей, а также предоставление им неотложной медицинской помощи на объектах и территориях в горной и лесной местности. Вызовов специалисты Службы спасения имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения, как синоптиков, так и самих спасателей, граждане продолжают испытывать стихии на прочность и рискуют жизнью в горах", – говорится в сообщении ГосЧС.

В связи с этим всем любителям активного зимнего отдыха в горах спасатели настойчиво советует всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией.

А для того чтобы уменьшить количество чрезвычайных происшествий в горах, закарпатские спасатели на днях открыли онлайн-регистрацию для туристов, которые собираются покорять горные вершины. Отмечается, что зарегистрироваться можно на сайте Управления ГосЧС Украины в Закарпатской области по ссылке в разделе "Гражданам".

Также на сайтах ведомства можно найти телефоны и адреса постов, где туристы могут зарегистрироваться и проинформировать спасателей о своих маршрутах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующей недели, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия в связи с влиянием активного северо-западного циклона "Юлия".

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