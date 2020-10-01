В Украине объявлен оранжевый уровень штормовой опасности

В ряде областей Украины в четверг, 1 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В частности, оранжевый уровень объявлен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 1 октября в восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что второй месяц осени-2020 в Украине не станет исключением и продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуру. Но возможны и погодные сюрпризы.