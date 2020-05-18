В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за шторма

В Украине объявили штормовое предупреждение практически по всей территории страны.
Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в понедельник, 18 мая, прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).
Стихия обойдет стороной только Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Закарпатскую области и Крым.
Погода в Украине
"18 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. 18 мая в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с", – отмечено в сообщении синоптиков.
При этом сильный ветер и заморозки ожидаются в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В Киеве и области прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В Украине объявили "желтый" уровень опасности
Укргидрометцентр
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра рассказал, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25.
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