В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям ждать дожди, грозы и град
На востоке Украины ожидают дожди с грозами и градом.
В четверг, 9 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными дождями, грозами и градом.
Об этом сообщили пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – сообщили метеорологи.
Карта погоды на вечер 8 июля (Укргидрометцентр)
В Украине объявили штормовое предупреждение (Facebook ГСЧС)
Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.
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