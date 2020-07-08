В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям ждать дожди, грозы и град

На востоке Украины ожидают дожди с грозами и градом.

В четверг, 9 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий с сильными дождями, грозами и градом.

Об этом сообщили пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

"Ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – сообщили метеорологи.

Карта погоды на вечер 8 июля (Укргидрометцентр)

В Украине объявили штормовое предупреждение (Facebook ГСЧС)

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.