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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди и грозы

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Общество
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В Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются грозы и дожди

В Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются грозы и дожди.

Во вторник, 25 августа, в большой части областей Украины ожидаются сильные дожди, а также грозы.

Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Так, 25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, а местами – сильные дожди. В частности, непогода будет бушевать на Волыни, Львовщине, в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской областях и в самой столице.

Также во вторник в некоторых центральных, южных, восточных областях, в Крыму и большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Штормовое объявление по Украине

Штормовое объявление по Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев во вторник утром, 25 августа, залило дождями. Столичные дороги превратились в настоящие реки.

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