В Украине обнаружили повышенное загрязнение воздуха: названы города

В Украине, по состоянию на 27 октября, специалисты не фиксируют значительного превышения уровня загрязнения воздуха, одновременно незначительное повышение норм наблюдается в 5 городах.

Об этом заявили на официальном сайте Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Там поделились оперативной информацией о состоянии мониторинга атмосферного воздуха на территории страны.

"Концентрации оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГосЧС Украины не фиксирует", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории страны до сих пор удерживается антициклонный характер погоды, что в свою очередь приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры от поверхности земли до высоты 700-800 м, а также отсутствию вертикального перемешивания воздуха и густым туманам.

Смог в Киеве

Именно эти факторы поспособствовали накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

При этом значительного роста уровней загрязнения воздуха в городах Украины не обнаружено. Но в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском наблюдаются незначительные превышения предельно допустимых концентраций.

Кроме этого, подчеркивается, что с целью усиления мониторинга атмосферного воздуха в Киеве 16 постов метеонаблюдений центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского перевели на усиленный режим работы.

"В целом синоптическая ситуация в стране не отличается от погодных условий аналогичного периода в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", — отметили в ГосЧС.

А также добавили, что по прогнозам Укргидрометцентра, в период с 28 по 29 октября, на территории страны ожидается улучшение синоптической ситуации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине зафиксировано высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

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