В Украине нужен полный локдаун, полумеры ни к чему не приведут, – Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская выступила за введение полного локдауна в Украине.

Как сказала она, выступая на Украинском женском конгрессе, полумеры в виде карантина выходного дня ни к чему не приведут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков – это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку", – заявила Голубовская.

По ее мнению, надо полностью прервать эту цепочку.

"Как это сделать экономически – это вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал срочно ввести в Украине локдаун на три недели с механизмом компенсаций.