В Украине начались выборы в Раду: более 20 участков не открылись вовремя

В воскресенье, 21 июля, вовремя не открылись более 20 избирательных участков для голосования на внеочередных выборах в Раду.

По состоянию на 9 утра, не были открыты восемь участков, из них – четыре в Черниговской области, сообщил на брифинге в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев.

"Два участка не открылись из-за спора среди членов комиссии. Это политические, а не полицейские вопросы", – отметил Князев.

В Донецкой области на одном участке обнаружили испорченные контрольные листы для вброса в урны, на другом решили переизбирать главу комиссии.

Бюллетени для голосования

На Житомирщине задержка произошла из-за опоздания главы комиссии. В Николаевской области не успели напечатать бюллетени.

По информации замминистра внутренних дел Сергея Ярового, еще 16 участков в Украине начали работу с опозданием.

Как писал OBOZREVATEL, за два часа после начала голосования были зафиксированы несколько случаев нарушений на участках.

В Житомирской области наблюдатели массово фиксировали агитационные материалы кандидатов в нардепы. Они были размещены на электроопорах, заборах и зданиях. Также избирателям поступали смс от кандидатов.

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