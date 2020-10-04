В Украине начали отмечать День территориальной обороны: что это за праздник

В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечается новый официальный праздник – День территориальной обороны.

Этот праздник в этом году указом ввел президент Владимир Зеленский. В документе сказано, что День территориальной обороны будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

В указе главы президента отмечено, что праздник был учрежден с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook поздравило украинцев и военных с праздником.

"Уважаемые боевые побратимы, ветераны русско-украинской войны! От себя лично и Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с Днем территориальной обороны Украины! .. Сегодня территориальная оборона Украины является составляющей подготовки резервов и готовности граждан предоставить достойный отпор врагу, а ее дальнейшее развитие подтверждает опыт, приобретенный во время Антитеррористической операции и операции объединенных сил", – поздравил Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

Волонтеры из фонда "Вернись живым" в соцсети написали, что территориальная оборона – это одно из приоритетных направлений повышения обороноспособности и территориальной целостности Украины.

"Именно бойцы войск ТрО и других формирований сектора обороны и безопасности должны первыми встать на защиту своих домов в случае вооруженной агрессии. Даже лозунг этого рода войск звучит как "Защитим свой дом, защитим Украину!" – говорится в сообщении.

Добавим, что в президентской партии "Слуга народа" поздравили украинцев с новым праздником.

"Мы благодарны украинским военным, которые в эти нелегкие времена и уже шестой год подряд охраняют и защищают нашу государственную границу. Наша цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. И мы будем делать все для укрепления нашей обороноспособности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.