В Украине может подешеветь мобильная связь: что известно

В Украине уже с 1 января 2019 года могут пересчитать тарифы на мобильную связь. Сейчас Национальная комиссия регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ) подготовила решение об изменениях в Расчетные таксы. По задумке контролирующего органа, это может уменьшить тарифы для простых потребителей.

Реально ли это и сколько будут платить за мобильную связь — разбирался OBOZREVATEL.

Что известно

Главная цель решения — уменьшить расчетные таксы за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям оператов. В ведомстве уверены, такое решение повлечет снижение стоимости абонплаты для рядовых украинцев. Правда, на сколько — вопрос остается открытым. Как подтвердили OBOZREVATEL в пресс-службе комиссии, документ проходит регистрацию в Министерстве юстиции Украины, но в случае принятия — вступит в силу уже с января 2019 года.

Эксперт в сфере информатизации Роман Химич не верит в уменьшение стоимости тарифов для рядовых абонентов. Дело в том, что такса лишь небольшая составляющая тарифа, которая не может влиять на его цену.

“Традиционная проблема таких шагов — не понятна модель, на которую они опираются. Есть обоснованное подозрение, что ее и нет, поэтому действуют наугад. Не ясно, на чем основывается их ожидание, что снижения стоимости одного из элементов звонка на 20% вызовет снижение тарифа. На сегодня тариф 50-70 копеек, а если на фиксированные сети - может, 1,5 гривни. Расчетные таксы тут представляют незначительную часть цены”, — рассказал OBOZREVATEL Химич.

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По его мнению, сейчас на рынке нет внятных правил и формул, по которым рассчитываются тарифы мобильных операторов. При этом государство время от времени пытается регулировать тарифы крупных мобильных операторов через интерконнект. Так называемая межоператорская сеть - плата за звонок абонента одного оператора на номер другого.

Ранее Антимонопольный комитет Украины начал расследование факта поднятия платы за услуги мобильной связи путем установления расчетного периода оплаты — 4 недели.

Будет дешевле?

Мнение крупных операторов здесь немного разделилось. В lifecell идею уменьшить таксы поддержали. По словам представителя компании, такое решение поможет Украине приблизиться к нормам Европейского Союза. Ведь в случае снижения такс будет постепенное устранение разницы между ценами на звонки внутри сети и на других операторов.

"Уменьшение ставок интерконнекта приведет к снижению влияния так называемого "клубного эффекта" - ситуации, когда большинство людей одного круга общения вынуждены пользоваться услугами одного оператора. Если звонки на сети других операторов будут стоить дорого, то клиенту после перехода от "старого" оператора к "новому" придется гораздо больше платить за звонки на номера абонентов, которые остались в "старой" сети. А это может стать существенным препятствием для смены оператора", — пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе компании.

Правда, как считает эксперт Роман Химич, решение об интерконнекте прежде всего на руку тем операторам, которые имеют небольшие абонентские базы.

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В компании Vodafone в свою очередь отметили, что из-за небольшого понижения такс, каких-либо существенных изменений в тарифах не будет.

"Это плата за прием звонка на свою сеть. Это сугубо межоператорские отношения и на абонентские тарифы они напрямую не влияют. Иными словами, на рынке это существенно не отразится, как и на тарифах. А вот рынок межоператорских расчетов уменьшится. Соответственно сократятся доходы операторов и налоговые поступления от этих доходов в бюджет", — рассказала UBR руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

Как изменится стоимость мобильной связи в Украине - сейчас зависит от конкретных цифр, которые прописаны в решении НКРСИ.