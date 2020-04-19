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19 апреля • обновлено в 13:02
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В Украине коронавирусом заразились более тысячи медиков

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В Украине уже более тысячи медицинских сотрудников заболели коронавирусом COVID-19, что составляет примерно пятую часть от общего количество по стране.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 апреля заявил, что за минувшие сутки заболели еще 53 медика. Общее количество достигло 1031.

Максим Степанов

Максим Степанов

При этом 12 медсотрудников за сутки выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 5449 (+343 за сутки). Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболел еще 31 человек, в том числе четверо медиков. Общее количество превысило 800.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

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