В Украине уже более тысячи медицинских сотрудников заболели коронавирусом COVID-19, что составляет примерно пятую часть от общего количество по стране.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 апреля заявил, что за минувшие сутки заболели еще 53 медика. Общее количество достигло 1031.

Максим Степанов

При этом 12 медсотрудников за сутки выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 5449 (+343 за сутки). Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболел еще 31 человек, в том числе четверо медиков. Общее количество превысило 800.

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