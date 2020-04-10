В Украине коронавирусом заражены уже 6-7 тысяч человек – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что в Украине на данный момент может быть уже примерно 6-7 тысяч зараженных коронавирусом людей.

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Об этом он заявил в онлайн-интервью "Гордону", подчеркнув, что в стране никто не скрывает реальных масштабов заболеваемости COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы оцениваем, что заболевших больше – может быть даже 6-7 тысяч. Но у значительной части людей коронавирус проходит в достаточно легкой форме, не вызывая пневмонии. И наша медицинская система на сегодня справляется с тяжелыми случаями", – отметил Геращенко.

Геращенко прогнозирует, что в Украине может быть уже 6-7 тысяч зараженных коронавирусом

По его словам, сегодня в стране проводят более 1000 тестов в день, тогда как еще неделю назад это было всего 200-300.

Но при этом существует показатель, который невозможно скрыть – это смертность от COVID-19.

"Каждый случай – это человеческая трагедия. И стоит отметить, что от коронавируса у нас умирают не только люди в возрасте, но и молодые. Но все же количество летальных исходов от COVID-19 у нас действительно сравнительно небольшое", – добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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