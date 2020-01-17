В Украине изменили правила посещения Крыма: в МВД раскрыли подробности

Правительство внесло изменения в порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook. В первую очередь нововведения касаются детей:
Согласно изменениям, с 9 февраля этого года выезд в Крым детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.
Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет в Крым, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Въезд в Крым граждан Украины, которые выехали для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из Крыма лиц, которые выезжали для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной ГМС.
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ukrinform
Как писал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за визита Путина в Крым. Украина направила России ноту протеста, на что последовала хамская реакция от оккупантов.
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