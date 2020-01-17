Главная Новости
17 января • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине изменили правила посещения Крыма: в МВД раскрыли подробности

1.6т
Читать материал на украинском

Правительство внесло изменения в порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook. В первую очередь нововведения касаются детей:

  • Согласно изменениям, с 9 февраля этого года выезд в Крым детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

  • Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет в Крым, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

  • Въезд в Крым граждан Украины, которые выехали для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из Крыма лиц, которые выезжали для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной ГМС.

Новости
"Крым – это Россия?" Кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2019 году

Иллюстрация

Иллюстрация

ukrinform

Как писал OBOZREVATEL, ранее разгорелся скандал из-за визита Путина в Крым. Украина направила России ноту протеста, на что последовала хамская реакция от оккупантов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
12
Смешно
6
Интересно
6
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, как думаете, долго вас ещё фантомные попаболи из-за Крыма мычать будут? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги