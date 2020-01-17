В Украине изменили правила посещения Крыма: в МВД раскрыли подробности

Правительство внесло изменения в порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook. В первую очередь нововведения касаются детей:

Согласно изменениям, с 9 февраля этого года выезд в Крым детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет в Крым, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.